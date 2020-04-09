Ни мировая пандемия, ни падение цен на нефть — ничто не повлияет на позицию России касаемо конфликта в Донбассе и уж тем более не заставят "вернуть" Украине Крым.
Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывание трех экс-послов США о "неожиданной возможности" закончить войну на Украине.
Сразу три экс-посла Соединенных Штатов на Украине — Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер — уверены, что пандемия коронавируса — прекрасная возможность "заставить русских вернуть Крым".
Как говорится в их совместном заявлении, направленном в адрес правительства США,
"Вашингтон не имеет права не воспользоваться возможностью помочь Украине. Надо предложить России снять санкции в обмен на Крым и уход из Донбасса пока распространяется инфекция, и падают цены на нефть. Москва не сможет от такого отказаться".
По словам Пескова, идея экс-послов "абсурдная":
Во-первых, России нечего выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила, а что касается Крыма, там вообще вопрос ни "если", ни "когда" не стоит. Крым — это часть Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями".
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