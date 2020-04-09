В Кремле оценили план трех послов США по "возврату" Крыма Украине

Ни мировая пандемия, ни падение цен на нефть — ничто не повлияет на позицию России касаемо конфликта в Донбассе и уж тем более не заставят "вернуть" Украине Крым.

Так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывание трех экс-послов США о "неожиданной возможности" закончить войну на Украине.

Почему экс-послы США в Киеве вдруг опять заговорили о "шансе вернуть" Украине Крым

Сразу три экс-посла Соединенных Штатов на Украине — Уильям Тейлор, Джон Хербст и Стивен Пайфер — уверены, что пандемия коронавируса — прекрасная возможность "заставить русских вернуть Крым".

Как говорится в их совместном заявлении, направленном в адрес правительства США,

"Вашингтон не имеет права не воспользоваться возможностью помочь Украине. Надо предложить России снять санкции в обмен на Крым и уход из Донбасса пока распространяется инфекция, и падают цены на нефть. Москва не сможет от такого отказаться".

"Ответ лаконичный: нет"

По словам Пескова, идея экс-послов "абсурдная":