Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.

Текст документа размещен на сайте Кремля.

Согласно президентскому указу, в период с апреля по июнь 2020 года

ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей будут начисляться семьям, в которых есть дети в возрасте до трех лет.