Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Текст документа размещен на сайте Кремля.
Согласно президентскому указу, в период с апреля по июнь 2020 года
ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей будут начисляться семьям, в которых есть дети в возрасте до трех лет.
Особо уточняется, что:
Указ президента вступил в силу с момента подписания.
Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.