Минкомсвязи утвердило перечень сайтов с бесплатным доступом

С 1 апреля по 1 июня в России проводится эксперимент по предоставлению пользователям интернета бесплатного доступа к социально значимым ресурсам.

Список сайтов — участников утвержден Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Как отмечается в документе, опубликованном на сайте ведомства, всего в списке на данный момент — 391 информационный ресурс по 18 базовым категориям.

Как формировался список

По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, главный критерий, по которому "отбирались" сайты для включения в список — востребованность российскими пользователями интернета:

"Мы взяли все открытые данные о посещаемости сайтов и сервисов, их популярности и сформировали список. Ежедневная совокупная аудитория посетителей этих сервисов — более 50 млн человек".

В список вошли:

популярные соцсети,

сообщества по интересам,

поисковые сервисы,

сервисы электронной почты,

мессенджеры,

новостные сайты,

информационные образовательные ресурсы,

информационные ресурсы в сфере медицины, культуры, спорта, науки,

сайты госорганов и госуслуг,

крупнейшие интернет-магазины,

агрегаторы и сервисы по доставке,

финансовые и банковские сервисы,

сервисы по поиску работы.