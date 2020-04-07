С 1 апреля по 1 июня в России проводится эксперимент по предоставлению пользователям интернета бесплатного доступа к социально значимым ресурсам.
Список сайтов — участников утвержден Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Как отмечается в документе, опубликованном на сайте ведомства, всего в списке на данный момент — 391 информационный ресурс по 18 базовым категориям.
По словам министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева, главный критерий, по которому "отбирались" сайты для включения в список — востребованность российскими пользователями интернета:
"Мы взяли все открытые данные о посещаемости сайтов и сервисов, их популярности и сформировали список. Ежедневная совокупная аудитория посетителей этих сервисов — более 50 млн человек".
"Представляется, что в этом перечне есть все то, что нужно для комфортного пребывания дома и для работы. В случае необходимости список будет корректироваться", — говорит глава Минкомсвязи.
Пока решили защитить только детей и подростков.