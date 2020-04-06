Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил главам регионов, где кончаются их полномочия. По его словам, губернаторы не имеют права закрывать границы регионов.

"Президент дал главам субъектов дополнительные полномочия, чтобы каждый из них мог определить наиболее оптимальный для конкретной территории режим ограничительных мероприятий. В целом, большинство руководителей справилось с этой работой. Вместе с тем на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию. Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны. За выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: "Не надо путать региональные полномочия с федеральными. Любые ограничения должны быть адекватны и соответствовать реальной ситуации", — сообщил Мишустин.