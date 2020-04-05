Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин написал в Facebook, что заразился новым типом коронавируса.

"29 марта в воскресенье вызванный мною домой из-за температуры врач взяла анализ на коронавирус. Сказала, если в течение 72 никто не позвонит, то результат отрицательный. 72 часа истекли в среду около 18 часов. Звонков не было, и я считал себя здоровым. На 7 сутки 04 апреля в субботу около 22 часов мне позвонили и сообщили, что тест на вирус положительный", - написал Ступин.