Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в стране не вводится режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. По его словам, власти принимают те меры, "которые считаются целесообразными".
"Меры, которые считаются наиболее предпочтительными и наиболее эффективными", — пояснил представитель Кремля.
Также Песков сообщил, что глава государства получает всю информацию об эпидемиологической обстановке в стране в реальном времени.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.