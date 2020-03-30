Песков рассказал, почему в России не вводят режим ЧС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему в стране не вводится режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. По его словам, власти принимают те меры, "которые считаются целесообразными".

"Меры, которые считаются наиболее предпочтительными и наиболее эффективными", — пояснил представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что глава государства получает всю информацию об эпидемиологической обстановке в стране в реальном времени.