Медведев не исключил принятия более жестких мер для борьбы с пандемией

В первый день "выходной недели" с обращением к жителям страны выступил Дмитрий Медведев, экс-премьер-министр, зампред Совбеза РФ.

Он не исключил того, что предпринимаемых мер по недопущению распространения пандемии может оказаться недостаточно.

"Если распространение его (коронавируса — прим. ред.) в России пойдет по неблагоприятному сценарию, может потребоваться принятие более жестких решений для борьбы с пандемией. Жители страны должны быть к этому готовы", — сказал Медведев.

По его словам, от того, насколько серьезно россияне отнесутся к имеющимся угрозам, во многом зависит, когда и какой ценой мы победим пандемию.

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