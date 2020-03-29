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Источник Правда.Ру

Мишустин назначил Андрея Липова главой Роскомнадзора

Политика » Власть

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Липова новым главой Роскомнадзора. Ранее он работал в администрации президента РФ. Бывший руководитель ведомства Александр Жаров был недавно назначен генеральным директором "Газпром-медиа".

Липов трудился в управлении по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи администрации президента. Также он считается куратором закона о "суверенном рунете".

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