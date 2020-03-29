Песков: решение Путина посетить больницу в Коммунарке было неожиданным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что решение Владимира Путина посетить больницу в Коммунарке было неожиданным. По словам представителя Кремля, "всё определялось на ходу".

Песков также сообщил, что главный врач больницы в Коммунарке также не знал о визите главы государства.