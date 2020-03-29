Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что решение Владимира Путина посетить больницу в Коммунарке было неожиданным. По словам представителя Кремля, "всё определялось на ходу".
Песков также сообщил, что главный врач больницы в Коммунарке также не знал о визите главы государства.
"Он вышел встречать Попову и Голикову, и предстал перед ним президент Российской Федерации", - пояснил Песков.
"Решение зайти в инфекционный блок больницы было в "стиле Путина", поскольку он предпочитает всегда сам увидеть своими глазами, как обстоят дела на передовой", - добавил пресс-секретарь президента.
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