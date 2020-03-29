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Источник Правда.Ру

Песков рассказал, почему Путин принял решение обратиться к россиянам

Политика » Власть » Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как велась подготовка к обращению Владимира Путина к россиянам в связи с распространением коронавируса. По его словам, текст обращения дорабатывался ночью и утром следующего дня после совещания по экономике.

По словам Пескова, президент принял решение выступить перед россиянами после совещания по экономике, поскольку накопилось множество необходимых сведений.

"Совещание это длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге вечером президент принял решение выступить с заявлением к людям. Это не та ситуация, к которой какое-то правительство может оказаться готовым, имея заранее поэтапный план действий. Такое невозможно" , - пояснил представитель Кремля.

обращение экономика коронавирус владимир путин дмитрий песков
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