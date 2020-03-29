Песков рассказал, почему Путин принял решение обратиться к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как велась подготовка к обращению Владимира Путина к россиянам в связи с распространением коронавируса. По его словам, текст обращения дорабатывался ночью и утром следующего дня после совещания по экономике.

По словам Пескова, президент принял решение выступить перед россиянами после совещания по экономике, поскольку накопилось множество необходимых сведений.