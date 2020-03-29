Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что он работает в удаленном формате. Ранее журналисты предположили, что представитель Кремя находится на самоизоляции, поскольку давал интервью из дома.
Песков сообщил, что работает в привычном режиме, а давал интервью из дома, чтобы освоить "новую технологию".
"Работаем. Время такое. Из офиса записывал. Заодно новую технологию осваивал", - рассказал Песков.
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