Дмитрий Песков опроверг переход на удаленный формат работы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что он работает в удаленном формате. Ранее журналисты предположили, что представитель Кремя находится на самоизоляции, поскольку давал интервью из дома.

Песков сообщил, что работает в привычном режиме, а давал интервью из дома, чтобы освоить "новую технологию".