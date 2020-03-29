В России создан Президиум правительства

На сайте правительства России появилось сообщение о создании Президиума кабинета министров. В него войдут 20 человек, включая премьер-министра страны Михаил Мишустин.

Также в президиум войдут все вице-премерьы: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, а также 10 министров.