Минтруд объяснил условия нерабочей недели

На официальном сайте Министерства труда и соцполитики появились разъяснения для работодателей и работников, для которых уже завтра, 28 марта, начинается "выходная неделя".
В документе говорится, что
Напомним, что "в оплачиваемые отгулы" россиян отпустил президент. О чем и сообщил во время обращения к народу в среду, 25 марта.
Впрочем, согласно президентскому указу, длинные выходные будут не у всех. Кому "не повезло" — читайте в материале на сайте.
У Литвы нет стратегических запасов продовольствия.