Минтруд объяснил условия нерабочей недели

На официальном сайте Министерства труда и соцполитики появились разъяснения для работодателей и работников, для которых уже завтра, 28 марта, начинается "выходная неделя".

В документе говорится, что

наличие в марте и апреле 2020 года нерабочих дней — не основание снижать зарплаты,

зарплата должна быть рассчитана в обычном (а не двойном) размере, так как в данном случае выходные дни не являются праздничными;

для тех, кто в отпуске, "выходная неделя" не станет поводом его продления.

Напомним, что "в оплачиваемые отгулы" россиян отпустил президент. О чем и сообщил во время обращения к народу в среду, 25 марта.

Впрочем, согласно президентскому указу, длинные выходные будут не у всех. Кому "не повезло" — читайте в материале на сайте.