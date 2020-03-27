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Источник Правда.Ру

Минтруд объяснил условия нерабочей недели

Политика » Власть » Правительство

На официальном сайте Министерства труда и соцполитики появились разъяснения для работодателей и работников, для которых уже завтра, 28 марта, начинается "выходная неделя".

В документе говорится, что

  • наличие в марте и апреле 2020 года нерабочих дней — не основание снижать зарплаты,
  • зарплата должна быть рассчитана в обычном (а не двойном) размере, так как в данном случае выходные дни не являются праздничными;
  • для тех, кто в отпуске, "выходная неделя" не станет поводом его продления.

Напомним, что "в оплачиваемые отгулы" россиян отпустил президент. О чем и сообщил во время обращения к народу в среду, 25 марта.

Впрочем, согласно президентскому указу, длинные выходные будут не у всех. Кому "не повезло" — читайте в материале на сайте.

минтруд нерабочая неделя
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