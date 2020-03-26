ФЗНЦ посоветовал МИД РФ разорвать дипломатические связи с ПНС

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) призвал внешнеполитическое ведомство России прекратить дипломатические отношения с так называемым Правительством национального согласия Ливии. Структура утратила свою легитимность в 2018 году, когда истек срок Схиратского соглашения, говорится в обращении.

Глава фонда Александр Малькевич озвучил в своем Telegram-канале результаты работы сотрудников организации Максима Шугалея, Самера Суэйфана и Александра Прокофьева, весной 2019 года прибывших в Ливию с целью проведения социологических исследований. ПНС, уточнил он, является неким социальным лифтом для членов самых опасных террористических группировок, при этом засевшее в Триполи "правительство" не может иметь дипломатические отношения и заключать международные договоры с кем-либо, поскольку срок легитимности структуры давно истек.

Малькевич призвал МИД РФ инициировать процедуру расторжения дипломатических связей с ПНС, в том числе закрыть работающее на территории РФ посольство.

"Я обратился в профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации ФС РФ, а также к Министру иностранных дел России Сергею Лаврову", — добавил глава ФЗНЦ.

В Фонде подчеркивают, что ПНС никогда не соблюдало взятые на себя обязательства согласно заключенному в 2015 году Схиратскому соглашению. Ни один из пунктов не был выполнен, а в 2018 году срок меморандума истек.

Основными требованиями, предписанными соглашением, были урегулирование ливийского кризиса, а также проведение всеобщих парламентских и президентских выборов и принятие Конституции. "Правительство" Триполи этого не сделало. С задачами укрепления экономического суверенитета республики и искоренения терроризма структура также не справилась.