Фракции Государственной думы России рекомендовали своим депутатам старше 65 лет не выходить из дома и работать в удаленном режиме.
"Фракции, насколько я знаю, рекомендовали депутатам старше 65 лет воздержаться от участия в очной работе", - сообщил замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что регламент Госдумы дает право депутатам работать в дистанционном формате.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.