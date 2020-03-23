Депутатам ГД старше 65 лет рекомендовали работать из дома

Фракции Государственной думы России рекомендовали своим депутатам старше 65 лет не выходить из дома и работать в удаленном режиме.

"Фракции, насколько я знаю, рекомендовали депутатам старше 65 лет воздержаться от участия в очной работе", - сообщил замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Глава думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что регламент Госдумы дает право депутатам работать в дистанционном формате.