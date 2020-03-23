Глава Роскомнадзора Александр Жаров уйдет в отставку

Глава Роскомнадзора Александр Жаров уже на этой неделе уйдет в отставку, чтобы возглавить "Газпром-медиа". Об этом источники сообщили Интерфаксу.

"Сегодня последний день работы Александра Жарова в Роскомнадзоре, со вторника он должен выйти в "Газпром-медиа", — сообщили источники.

Предполагается, что место Жарова займет начальник управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов.