Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился наградить министра иностранных дел Сергея Лаврова медалью Столыпина II степени.
"За заслуги в реализации внешнеполитического курса России и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью Столыпина II степени министра иностранных дел России Лаврова Сергея Викторовича", — сказано в документе, опубликованном на сайте правовой информации.
Напомним, Сергей Лавров уже был удостоен звания Героя Труда России.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.