Соцопрос россиян: цены и тревожность растут на глазах

Россияне, несмотря на относительно низкие показатели заболеваемости коронавирусом в стране, переживают за будущее и опасаются негативного сценария развития ситуации.

Популярные паблики и телеграм-каналы провели опросы об отношении к эпидемии - в них приняло участие более 45 000 человек.

Многие читатели, отвечая на вопросы о том, как они реагируют на происходящее, подчеркнули, что ситуация тревожная, но паники как таковой нет. Такой ответ дали 49% респондентов.

О том, что коронавирус - якобы "глобальный обман, нажива и PR", поведали 23% опрошенных. Панически боятся смерти и потери близких 9%, а еще 9% заявили о том, что являются фаталистами и придерживаются концепции "будь что будет".

"Я подготовился(лась) - еда, лекарства, удаленка", - распространенный ответ еще у 9% читателей. А еще не поняли своего отношения 6%. Так что наблюдать за происходящим приходится, так сказать, в режиме реального времени.

В этой связи в телеграм-канале "Страна и Народ" спросили своих читателей, выросли ли цены в магазинах, где совершаются покупки.

Ответы распределились так:

17% заявили о том, что «да, из-за эпидемии стал дороже продуктовый набор";

19% сообщили, что «да, из-за обвала рубля стали дороже продукты";

34% решили, что «нет, цены остались теми же (плюс-минус)";

4% считают., что «повысились цены на товары, на продукты - нет";

15% недовольным тем, что «повысились цены на все - торгаши пользуются паникой и кризисом";

1% отметили, что «цены (вдруг?) уменьшились";

А 13% вообще не ходят в магазины или не смотрят на цены.

В целом, пока можно сделать вывод, что обвального для бюджета российских семей роста цен пока не наблюдается, но ситуация очень изменчива и в любой момент может преподнести сюрпризы. С учетом обстоятельств, гарантий эпидемиологической и экономической стабильности больше нет и, скорее всего, в ближайшее время не будет.