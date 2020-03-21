Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение заморозить выход серий интервью "20 вопросов Владимиру Путину". По его словам, предложение временно прекратить публикацию серий интервью поступило от ТАСС и оно было всецело поддержано.

"Вчера они нас проинформировали об этом решении. И мы поддержали это решение. Там осталось еще несколько очень интересных серий. Но очевидно, что сейчас повестка дня - и российская, и мировая - фокусируется вокруг совсем других вопросов", - пояснил Песков.

"Туда войдут и те серии, которые остались непоказанными. И они планируют это показать тогда, когда будет поспокойнее, т.е. мы надеемся - скоро", - добавил представитель Кремля.