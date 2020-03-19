Захарова рассказала о ситуации с вывозом российских туристов на родину

Из-за развития пандемии коронавируса практически все страны мира закрыли границы и запретили иностранцам въезд на свои территории.

Из-за этого у туристов, которые по тем или иным причинам не успели до момента прекращения транспортных сообщений вернуться домой, возникли определенные сложности.

Теперь проблемой возращения граждан России на родину занимаются авиакомпании, МИД РФ и российские посольства в тех странах, где "застряли" туристы. В большинстве случаев, как например в Черногории, разрешение на эвакуацию властями даются с трудом.

За сегодняшний день, как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, авиаперевозчиками были вывезены несколько сотен наших граждан из Черногории, Словении, Узбекистана и Латвии.

"Сейчас продолжаются переговоры по вывозу россиян из Марокко, Чили, Перу, с Филиппин и Канарских островов и ряда других стран", — сообщила дипломат.

Она добавила, что компания "Аэрофлот" продолжает выполнять регулярные рейсы в столицы 17 государств и перевозит граждан обратно в Россию.