Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не созванивался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, чтобы обсудить ситуацию вокруг распространения коронавируса.

"Насколько мне известно, вчера разговора не было. Будет ли разговор сегодня или нет, я пока не располагаю информацией, пока в планах президента нет, сегодня достаточно напряженный рабочий день", - пояснил Песков.