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Источник Правда.Ру

Путин сможет править Россией 36 лет

Политика » Выборы » Федеральные

Конституционный суд России (КС) разрешил президенту страны Владимиру Путину остаться у власти после истечения его президентского срока.

Юристы в экстренном порядке рассмотрели поправки в Основной закон. Сам Путин ранее попросил высказаться на предмет фактического «обнуления» сроков действующего президента. По сути, у Путина появилось возможность после вступления в силу поправок выдвигаться на высший государственный пост еще дважды.

По данным социологов, примерно 57% опрошенных заявили, что проголосуют за нынешнего президента и в 2024 году. Но сегодня Путин получил возможность выдвигаться еще на один срок. Не факт, что он будет им пользоваться, но вариант такой сбрасывать со счетов нельзя. Маневр с обнулением сроков был нужен именно для гарантии такого варианта в будущем.

По большому счету, Путин еще не оказывался в ситуации, когда ему нужно было действительно уходить. А теперь непонятно, как поведет себя в перспективе 2024 года элита, в том числе и самые верные и преданные, проверенные люди. У президента нет возможности полностью исключить предательство, так как правящая элита внутренне конфликтна.

Именно поэтому «обнуление» сроков считается мерой, призванной поддержать стабильность в стране. С учетом того, что Путин находился у власти 20 лет, можно было бы рассчитывать на эту пресловутую стабильность, но... В России работает только один институт - это личная власть, авторитет Путина.

В российской истории было немало случаев, показывающих, что личная власть лидера сама по себе не гарантирует стабильности системы. Ситуация Путина такова, что спустя 20 лет у власти вопрос о политической предсказуемости в условиях транзита встал практически ребром.

На том же Западе предсказуемость и стабильность - как раз в сменяемости власти. Собственно,воспроизводить стабильность должны институты, но для этого им необходимо нормально функционировать. Но Конституционный суд подтвердил, что политическая система страны булдет изменена в силу необходимости блага государства.

Напомним, на прошлой неделе депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила позволить Путину снова баллотироваться после пересмотра Конституции. В итоге суд пришел к выводу, что поправка играет на руку действующему президенту, но при этом отметил, что ее непринятие будет связано с некими «угрозами для государства и общества». Таким образом, правление Путина может составить в итоге 36 лет.

 

Темы конституция рф конституционный суд поправки в конституцию
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