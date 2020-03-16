"Инсомар": 57% россиян готовы проголосовать за Путина в 2024 году

За нынешнего президента России Владимира Путина готовы отдать свой голос 57% жителей страны на грядущих президентских выборах в 2024 году. Разумеется, в том случае, если Конституционный суд ратифицирует поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина и позволят ему избираться.

Об этом сообщил "Институт социального маркетинга" "Инсомар", ссылаясь на результаты собственного исследования. 33% опрошенных заявили, что не будут голосовать за Путина. 10% респондентов рассказали, что еще не определились с кандидатурой.

Только 44% участников опроса знали о предложенной поправке в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.