Володин рассказал о выступлении Путина в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о выступлении президента страны Владимира Путина в парламенте. Он утверждает, что глава государства выступил в нижней палаты парламента по своей инициативе.

Володин рассказал, что сразу же позвонил Путину после того, как Валентина Терешкова внесла законопроект об обнулении президентских сроков Путина.