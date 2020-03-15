Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о выступлении президента страны Владимира Путина в парламенте. Он утверждает, что глава государства выступил в нижней палаты парламента по своей инициативе.
Володин рассказал, что сразу же позвонил Путину после того, как Валентина Терешкова внесла законопроект об обнулении президентских сроков Путина.
"Он принял решение приехать. Это крайне важно, по всем ключевым вопросам все расставил на свои места", - пояснил Володин.
Супруга 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, сегодня отмечает 31-летие. В честь своего дня рождения она разместила в Instagram пикантное фото в купальнике.