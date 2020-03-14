Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует совершать зарубежных поездок. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
"Нет, на планирует", - ответил Песков.
Ранее власти России рекомендовали гражданам не выезжать за границу из-за высокой опасности заразиться коронавирусом нового типа.
На фоне обнадеживающих сведений о переломе эпидемиологической ситуации в Китае новое сообщение из Поднебесной заставляет по меньшей мере насторожиться.