Путин не планирует покидать Россию в ближайшее время

Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует совершать зарубежных поездок. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

"Нет, на планирует", - ответил Песков.

Ранее власти России рекомендовали гражданам не выезжать за границу из-за высокой опасности заразиться коронавирусом нового типа.