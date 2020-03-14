Голосование по поправкам в Конституцию пройдет, несмотря на COVID-19

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию России состоится, несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я думаю, что, несмотря на всякие опасения по коронавирусу, всё-таки такое общероссийское голосование должно состояться. Конечно, мы будем внимательно следить за развитием событий", - считает Матвиенко.

По мнению спикера Совфеда, итоговая дата голосования может быть изменена.