Спикер Госдумы назвал Путина преимуществом России

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин прокомментировал 12 марта принятие законопроекта о поправках в Конституцию. Спикер обратил внимание на реакцию за пределами России. И отметил, что эта реакция касается только поправки об "обнулении" президентских сроков, которую на рассмотрение коллег внесла Валентина Терешкова.

По словам Володина, зарубежные комментаторы не хотят, что Россия была сильной. Он обратил внимание, что против Терешковой и ее семьи началась "оголтелая кампания". И подчеркнул, что атаки против Терешковой — это атаки против России. В связи с чем спикер призвал коллег противостоять этим нападкам, независимо от партийной принадлежности.

"Сегодня, исходя из вызовов, которые есть, и угроз, которые в мире существуют, не нефть и газ наши преимущества. Как вы видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить", — заявил Вячеслав Володин.

Напомним, 10 марта Валентина Терешкова выступила с несколько неожиданной инициативой — внести в Конституцию поправку, которая позволила бы президенту России Владимиру Путину еще раз баллотироваться на пост главы государства. То есть "обнулить" президентские сроки.

Ранее об этом также говорили. Например, бывший помощник президента Владислав Сурков, который в конце февраля сказал, что "правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков".

Однако в рабочей группе, занимавшейся поправками в Конституцию, обсуждение этого вопроса отрицали. Потому инициатива Терешковой и была неожиданной.

10 марта в Госдуме выступил Владимир Путин, который предложение поддержал, подчеркнув, что решение о соответствии этой поправки Основному закону должен принять Конституционный суд. Несколько позже депутаты поправку об "обнулении" президентских сроков поддержали.