Путину предложили переизбраться. Госдума сразу же ушла на перерыв

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о перерыве для консультаций с президентом России Владимиром Путиным после предложения депутата "Единой России" Валентины Терешковой "обнулить" президентские сроки после изменения Конституции.

По мнению парламентария, существует некая "неопределенность" после ухода нынешнего президента России в 2024 году. Она предлагает создать "некую страховку".

"И такой страховкой, я уверена на 100%, может быть сильная президентская власть и нравственный моральный авторитет лидера, который занимает этот пост. Поэтому все варианты возможных изменений, которые сейчас обсуждаются в обществе, это разговоры о Владимире Владимировиче Путине. И нечего здесь лукавить и мудрить, людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года", — заявила Терешкова.

Депутаты Госдумы встретили заявление Валентины Терешковой аплодисментами.