Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил о перерыве для консультаций с президентом России Владимиром Путиным после предложения депутата "Единой России" Валентины Терешковой "обнулить" президентские сроки после изменения Конституции.
По мнению парламентария, существует некая "неопределенность" после ухода нынешнего президента России в 2024 году. Она предлагает создать "некую страховку".
"И такой страховкой, я уверена на 100%, может быть сильная президентская власть и нравственный моральный авторитет лидера, который занимает этот пост. Поэтому все варианты возможных изменений, которые сейчас обсуждаются в обществе, это разговоры о Владимире Владимировиче Путине. И нечего здесь лукавить и мудрить, людей волнует и даже тревожит, что будет после 2024 года", — заявила Терешкова.
Депутаты Госдумы встретили заявление Валентины Терешковой аплодисментами.
"Вопрос на самом деле не о нем, а о нас, гражданах России и ее будущем. А если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, публично, открыто предусмотреть. Или вообще убрать ограничение по числу президентских сроков в Конституции, или, если этого потребует ситуация и если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность", — добавила парламентарий.
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