Терешкова предложила "обнулить" президентские сроки Путина

Депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова предлагает позволить действующему президенту России Владимиру Путину избираться на пост главы государства в 2024 году.

Парламентарий считает, что Владимир Путин после изменения Конституции, как и любой другой житель России, заслужил право быть избранным на должность президента страны.

Терешкова предложила рассмотреть такую поправку ко второму чтению. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что эта инициатива требует консультаций с лидерами парламентских фракций и лично с Владимиром Путиным.