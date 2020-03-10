Лидер ЛДПР предложил избирать президента решением Госсовета

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением внести изменения в положение о выборах президента. По мнению политика, избирать президента можно соответствующим решением Государственного совета.

"Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть - Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны - лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Они все избраны. Пусть они и решают, кто будет главой государства", - пояснил свою позицию Жириновский.

Глава ЛДПР считает, что подобные выборы можно провести уже в 2024 году.