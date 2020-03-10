Жириновский выступил за досрочные выборы в Госдуму

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Государственную думу после принятия поправок в Конституцию страны.

"Я это с трибуны скажу. Но я и сейчас скажу. Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновленная конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы", - считает политик.

Также Жириновский сообщил, что ЛДПР поддержит поправки в Конституцию во втором чтении. По словам политика, досрочные выборы в нижнюю палату парламента можно провести 20 сентября. ЛДПР пока не обсуждала эту инициативу с другими партиями.