Владимир Путин поручил провести миграционную реформу

Президент России Владимир Путин поручил реформировать миграционные режимы, а также институт гражданственности. Глава государства ожидает соответствующий доклад от правительства РФ до 1 марта 2021 года.

Тест приказа был опубликован на официальном сайте администрации президента. В нем утверждается, что глава государства потребовал провести работу "по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации на основе предложений, подготовленных названной рабочей группой". Ответственным за это назначен руководитель администрации Антон Вайно.