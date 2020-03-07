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Владимир Путин поручил провести миграционную реформу

Политика » Власть » Кремль

Президент России Владимир Путин поручил реформировать миграционные режимы, а также институт гражданственности. Глава государства ожидает соответствующий доклад от правительства РФ до 1 марта 2021 года.

Тест приказа был опубликован на официальном сайте администрации президента. В нем утверждается, что глава государства потребовал провести работу "по реформированию миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации на основе предложений, подготовленных названной рабочей группой". Ответственным за это назначен руководитель администрации Антон Вайно.

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