Политолог: из Белоруссии Россию выдавливает "мягкая сила" США

США поставили себе цель вытеснить Россию с постсоветского пространства при помощи "мягкой силы".

Такое мнение высказал на пресс-конференции в Москве Валерий Гарбузов, директор Института США и Канады РАН.

По мнению политолога, если Москва не пойдет на решительные перемены в своей внешней политике, ее отношения с Белоруссией пойдут по украинскому сценарию.

Как это будет реализовываться

"США будет всесторонне поддерживать белорусскую политическую элиту — экономически и финансово. Непременно даст "зеленый свет" частным инвестициям, чтобы американский бизнес закрепился в стране. Да мы уже весь сценарий наблюдали: в Грузии и на Украине. Они — американцы — хорошо натренировались заполнять малейший вакуум, который появляется на постсоветском пространстве", — говорит Гарбузов.

Ученый особо отмечает, что большинство стран-выходцев из СССР выстроили свою политику: они и отношения с Россией сохранили, и с соседями связи наладили: кто с Турцией, кто с арабскими странами.