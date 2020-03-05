Отпускные, декретные и иные выплаты будут считать по-новому

Ряд гарантированных гражданам России выплат будет начисляться по новой системе, разработкой которой сейчас занимается Минтруда.

Речь идет о том, чтобы впредь все страховые выплаты:

по больничному листу,

пособия по беременности и родам,

оплат отпуска сверх установленных Трудовым кодексом 28 дней,

погребения —

получались работниками не от работодателя — как это делается сейчас — а от Фонда социального страхования.

Как пишет сегодня газета "Известия", со ссылкой на пресс-службу правительства, цель изменений — "обеспечение гарантированного получения россиянами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров".

Новый законопроект будет готов и, как сообщается, представлен в кабмин в сентябре, а Госдума его рассмотрит в декабре текущего года.

Зачем что-то менять

Ожидается, что выгоден новый подход к начислению и осуществлению перечисленных выплат будет в первую очередь работникам.

Андрей Исаев, зампред фракции "Единая Россия":

"У работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Кроме того, трудящийся, получая деньги на больничный из кассы Фонда социального страхования, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в ФСС", — отметил Исаев.

Кроме того, по мнению парламентария, когда работодатель будет освобожден от ряда финансовых нагрузок, исчезнет вероятность конфликтов в паре "работник — босс" на тему больничных.