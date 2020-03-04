Пенсионная реформа сэкономила лишь 0,1% бюджета

Российские чиновники в результате пенсионной реформы сэкономили всего 21,5 миллиарда рублей. В масштабах страны это копейки, считает экономист Константин Селянин.

По его словам, за 2019 год правительство России сэкономило 21,5 миллиарда рублей за счёт увеличения пенсионного возраста граждан на пять лет. Причем, "экономия" такого рода достигнута за счёт того, что чиновники не выплатили пенсионные отчисления, полагавшиеся по старому законодательству.

Самое неизящное в этом решении - тот факт, что валовой внутренний продукт России составляет около 100 триллионов рублей, а бюджет страны достигает 20 триллионов рублей. Чиновники, обрушив репутацию власти как таковой, оставив людей на пять лет без пенсии, и все ради 0,1% от бюджета.

Селянин подчеркнул, что увеличение пенсионного возраста в России абсолютно экономически неоправданно. Что характерно, отказавшись индексировать пенсии работающим пенсионерам, чиновники получили 300-400 млрд рублей в год, на заморозке накопительной пенсии - 400-500 млрд рублей в год.

"Ну, и стоило того?" - задаются вопросом авторы телеграм-канала "неАдские бабки". Стоит добавить, что "Левада-центр", проведя вопрос без предлагаемых вариантов ответа, заявил о снижении уровня доверия россиян к президенту до 35%. Это вдвое меньше, чем в 2017 году до пенсионной реформы.