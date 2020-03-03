Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечает день рождения 3 марта. Сегодня ему исполнилось 54 года.
Приказ о назначении Мишустина главой правительства был подписал президентом РФ Владимиром Путиным в январе. С того времени за новым премьером пристально следят граждане и СМИ.
Мишустин имеет докторскую степень по экономике, а до назначения премьер-министром занимал пост главы Федеральной налоговой службы РФ.
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