Михаил Мишустин отмечает 3 марта день рождения

Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечает день рождения 3 марта. Сегодня ему исполнилось 54 года.

Приказ о назначении Мишустина главой правительства был подписал президентом РФ Владимиром Путиным в январе. С того времени за новым премьером пристально следят граждане и СМИ.

Мишустин имеет докторскую степень по экономике, а до назначения премьер-министром занимал пост главы Федеральной налоговой службы РФ.