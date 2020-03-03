ЦИК определилась со слоганом и логотипом голосования по Конституции

Центральная избирательная комиссия утвердила предварительный логотип и слоган для голосования по внесению изменений в Конституцию России. Их разработкой занималось агентство "ИМА-консалтинг".

На логотипе изображена раскрытая Конституция, а слоган гласит:

"Наша страна, наша Конституция, наше решение!".

Об этом сообщил "РБК". По информации издания, ЦИК будет использовать именно эти логотип и лозунг для кампании по внесению изменений в Конституцию, хотя официально этот вопрос еще не поднимался на заседаниях ведомства.