Депутат горсобрания Миасса от партии "Единая Россия" Вячеслав Откин сообщил, что хочет переехать жить в Соединенные Штаты Америки. Такое заявление политик сделал на заседании городской думы, подав заявление о сложении полномочий председателя комиссии по бюджету.
По словам Откина, он отработает свой депутатский срок до конца. Он истекает в сентябре 2020 года. Коллеги депутата не удивились такому заявлению, поскольку парламентарий регулярно выезжает в США и пропускает заседания собрания.
Некоторые источники утверждают, что дочь Откина служит в национальной гвардии США.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".