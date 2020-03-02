Уральский депутат от "Единой России" хочет переехать в США на ПМЖ

Депутат горсобрания Миасса от партии "Единая Россия" Вячеслав Откин сообщил, что хочет переехать жить в Соединенные Штаты Америки. Такое заявление политик сделал на заседании городской думы, подав заявление о сложении полномочий председателя комиссии по бюджету.

По словам Откина, он отработает свой депутатский срок до конца. Он истекает в сентябре 2020 года. Коллеги депутата не удивились такому заявлению, поскольку парламентарий регулярно выезжает в США и пропускает заседания собрания.

Некоторые источники утверждают, что дочь Откина служит в национальной гвардии США.