Путин может возглавить списки "Единой России" на парламентских выборах

Президент России Владимир Путин может возглавить выборные списки "Единой России" на парламентских выборах 2021 года. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации главы государства.

По словам одного из источников, это необходимо, чтобы обеспечить стабильность при переходе власти, поскольку Владимир Путин с большой вероятностью откажется от участия в президентских выборах 2024 года.

Наличие Владимира Путина в выборных списках "Единой России" позволит поднять рейтинг партии. Президент уже делал такой ход в 2007 году. Тогда рейтинг объединения возрос в два раза.

В 2019 году в Кремле разрешили использовать лозунг "Единая Россия - партия президента" в регионах, где рейтинг партии был самым низким.