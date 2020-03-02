Президент России Владимир Путин может возглавить выборные списки "Единой России" на парламентских выборах 2021 года. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации главы государства.
По словам одного из источников, это необходимо, чтобы обеспечить стабильность при переходе власти, поскольку Владимир Путин с большой вероятностью откажется от участия в президентских выборах 2024 года.
Наличие Владимира Путина в выборных списках "Единой России" позволит поднять рейтинг партии. Президент уже делал такой ход в 2007 году. Тогда рейтинг объединения возрос в два раза.
В 2019 году в Кремле разрешили использовать лозунг "Единая Россия - партия президента" в регионах, где рейтинг партии был самым низким.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".