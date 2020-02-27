"Единая Россия" официально опровергла информацию о ребрендинге

Появившаяся в СМИ с подачи "Медузы" информация о якобы запланированном объединении в преддверии думских выборов партии "Единая Россия" с ОНФ и сменой в связи с этим названия не соответствует действительности.

С опровержением появившейся вчера новости выступила депутат ГД Ольга Баталина, замсекретаря генсовета "Единой России".

"Ничего подобного в партии "Единая Россия" не обсуждалось. И, насколько я знаю, не обсуждалось и центральным штабом Общероссийского народного фронта. Никаких разговоров о вероятности объединения не велось и не ведется", — сказала политик.

Баталину поддержал коллега-однопартиец

Кстати, Сергей Перминов, замсекретаря генсовета ЕР, тоже сказал, что