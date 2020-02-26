"Единая Россия" сменит имя и лидера

В 2021 году в России пройдут очередные выборы в Госдуму. Внутри политических партий уже началась подготовка к этому ответственному мероприятию.

Но самые интересные события происходят в партии власти, сообщает сегодня Meduza со ссылкой на собственные источники в руководстве партии и собеседников, близких к администрации президента.

"Единая Россия" запланировала грандиозный ребрендинг

Для этого политическая партия:

Объединится с ОНФ. Из ее названия исчезнет слово "единая". Вместо должности председателя, которую занимает Дмитрий Медведев, в новой структуре появятся сразу три сопредседателя.

Зачем понадобился ребрендинг?

Цель запланированных перемен, по версии Meduza, —