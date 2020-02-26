В 2021 году в России пройдут очередные выборы в Госдуму. Внутри политических партий уже началась подготовка к этому ответственному мероприятию.
Но самые интересные события происходят в партии власти, сообщает сегодня Meduza со ссылкой на собственные источники в руководстве партии и собеседников, близких к администрации президента.
Для этого политическая партия:
Цель запланированных перемен, по версии Meduza, —
"избавиться от негатива, связанного с "Единой Россией" и повысить рейтинг партии, который опустился в феврале до рекордно низких 32,7%, тогда как в июне 2018 года, до объявления о повышении пенсионного возраста, он был 48%".
Санкт-Петербург, Ленинградскую область следует объединить с юго-восточной Финляндией в особую экономическую зону.