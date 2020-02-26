Мишустин назвал приоритетные задачи работы кабмина

Михаил Мишустин, премьер-министр России, провел рабочую встречу с членами Совета по стратегическому развитию Курганской области, в ходе которой назвал две главные задачи, стоящие перед правительством страны.

По словам премьера, основное внимание в ближайшее время будет уделяться

ускорению развития экономики

повышению доходов граждан.

По словам Мишустина, решая эти две первоочередные задачи, можно будет получить

"положительный эффект не только в бизнесе, но и в образовании, науке, здравоохранении, социальной сфере".

Премьер отметил, что кабмин сейчас "работает над задачами, поставленными президентом", которые были сформулированы ранее в виде нацпректов.

Национальные проекты

Это федеральная программа развития, на 2019-2024 годы, состоящая из трех направлений: