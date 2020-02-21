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ЛДПР предлагает праздновать в России "День империи"

Политика » Партии

В российском календаре должна появиться еще одна праздничная дата. Инициативу о ее добавлении планируют внести для обсуждения в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР.

"Мы предлагаем на государственном уровне ввести и закрепить в России новую праздничную дату - "День империи". Датой станет 22 октября - день, когда Петр I провозгласил название для страны - Российская империя»,

- поделился планами лидер партии Владимир Жириновский.

"Империя - самая удачная форма государственного устройства. Крупная держава объединяется с соседними странами, защищает их, урегулирует все внутренние конфликты и одновременно укрепляет себя и свои интересы. Так, Россия защитила Грузию от персов, Армению от турок, казахов от джунгар, Запорожскую сечь от поляков и османов, белорусов от литовцев. В конечном счете, Россия включила в состав своего государства Польшу и Прибалтику в результате многочисленных оборонительных войн, которые завершились после этого", - сказал Жириновский.

По словам Владимира Вольфовича, 2020 год - идеальное время для введения нового праздника: с исторической даты минует ровно 300 лет.

Темы лдпр инициатива день империи владимир жириновский
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