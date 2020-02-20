На пост премьера было четыре кандидата, Путин выбрал пятого

Фамилии Михаила Мишустина не было в предложенном президенту списке кандидатов на пост премьер-министра нового правительства.
"Мне было предложено три кандидатуры. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было", — сказал Владимир Путин в интервью ТАСС. — Мишустина никто не называл. Кроме меня".
Президент особо подчеркнул, что предложить Мишустина в качестве кандидата на пост председателя кабмина России было исключительно его инициативой. А руководствовался он, делая свой выбор, личными и деловыми качествами своего кандидата, которые он
"неоднократно продемонстрировал за годы работы в качестве руководителя ФНС".
Путин подчеркнул, что
"Мишустин — реально хороший практик, который понимает, что надо делать и знает как, чтобы получить конкретный результат. Он научился организовывать работу так, чтобы и человеку, и государству было комфортно друг с другом работать, без лишних хлопот, без лишней нервотрепки и взаимных претензий".
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