Эксперт назвал "нелепым" голосование за поправки в Конституцию

Комиссия по поправкам в Основной закон продолжает работу — Госдума продлила срок подачи предложений к президентскому законопроекту о поправке к Конституции до 2 марта.

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Соответственно, до этого срока будет вестись подготовка ко второму чтению, которое намечено на 10 марта. По мнению властей, определенности с форматом будущего общероссийского голосования еще нет, а это значит, что времени на его организацию будет мало.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, 10 марта законопроект, скорее всего, будет рассмотрен во втором чтении. Пока по этому поводу поступило более 220 предложений, еще более 500 находилось на рассмотрении рабочей группы.

По поводу сроков голосования пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил: "С помощью юристов будут сформулированы конкретные предложения".

Участник Научно-экспертного совета при ЦИК РФ Аркадий Любарев высказал мнение: "Проведение голосования после того, как закон будет одобрен двумя третями заксобраний и подписан президентом, нелепо с юридической и политической точек зрения. Согласно статье 136 Конституции, одобренный по всем правилам закон о поправках рано или поздно вступит в силу безотносительно чужих чаяний, желания или воли. И интересоваться мнением граждан после всего проделанного смысла не имеет".

Но у властей другое мнение по этому поводу — регламент голосования будет предусмотрен второй статьей закона о поправках. Любарев подчеркнул, что это — существенная ошибка, не имеющая отношения к процедуре.

То есть если будет принят отдельный закон, в котором пропишут порядок голосования, то он сможет вступить в силу раньше и на его основе можно будет провести голосование тогда, когда это более рационально по времени и ситуации. Идеально было бы сделать это после одобрения Советом Федерации, но до рассмотрения в региональных парламентах, подытожил аналитик.