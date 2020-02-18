На рассмотрение Государственной Думы вынесен проект поправок в Жилищный Кодекс.
В случае принятия документа в России управляющим компаниям будет запрещено отключать воду и отопление тем, кто за них задолжал.
Причиной появления данной инициативы стали многочисленные жалобы граждан, чьи квартиры были затоплены из-за соседей-должников.
"Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, все приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями", — сказал автор законопроекта Алексей Куренной (цитата "Известий").
Что же касается отопления, то его, по мнению депутата Куренного, "отключать нельзя потому, что семьи, которые не могут заплатить за газ, вынуждены жить в холоде".
Инициативу уже поддержали фракции КПРФ и "Справедливой России". Их представители особо подчеркнули, что отключение воды и тепла — "мера радикальная".
"Единороссы" пока мнение о поправках не составили, заявив, что
"законопроект необходимо дополнительно изучить".
А в Минстрое считают, что необходимости в таких поправках нет, поскольку "вопрос уже и без них достаточно урегулирован".
Однако, по данным "Известий", число исков в суд за долги по услугам ЖКХ растет:
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.