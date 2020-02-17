Как Кремль "обрадует" россиян Конституцией-2020

Региональные власти получили от Кремля распоряжение создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию.

Как минимум, задачи по явке и результату примерно должны соответствовать показателями президентских выборов в 2018 году. Такие требования озвучили на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященном предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Какими должны быть явка и процент "за"

Необходимо достичь явки в 60% с результатом "за" - 70%. Но в целом регионы ориентировали на явку 50-55%. В среднем это уровень президентских выборов 2018 года, когда явка составила 67,5%, а результат Владимира Путина - 76,7%, пояснили источники "РБК". Такой сценарий являлся бы идеальным.

Помимо цифр, перед властями поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара. Сюда входит как организация буфетов на участках для голосования, так и различные культурные мероприятия.

Таким образом, в день голосования на избирательных участках будут проводиться опросы, касающиеся тех или иных аспектов жизни конкретного населенного пункта, проводить ярмарки, обустраивать игровые комнаты для детей. Поскольку, по данным социологов, если ничего не делать, явка составит 35-40%.

Фактически, федеральная власть обеспокоена именно явкой, а не результатами голосования. Соответственно, регионам нужно провести аудит всех имеющихся в их распоряжении ресурсов - аппаратных, организационных и т.д., определив, чего не хватает. При этом на семинаре обсудили вопрос максимальной легкости голосования: люди должны выразить свое мнение там, где они находятся в данный момент, дома, на вокзалах или аэропортах.

Как пояснила руководитель ЦИК Элла Памфилова, выступавшая перед региональными чиновниками, необходимо провести мероприятие честно и легитимно. Ранее она заявляла, что "ЦИК и вся наша избирательная система будут готовы обеспечить голосование для всех граждан России, потенциальных участников голосования не только в любой части России, включая отдаленные и труднодоступные регионы, но и также за рубежом".

По ее словам, ЦИК обеспечит "прозрачное, достоверное, с участием наблюдателей, аккредитованных представителей СМИ, сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать порядок, проведение голосования во всех доступных формах, с применением мобильного избирателя, QR-кодирования, КОИБов и так далее".

Отдельно были отмечены планируемые меры против коронавируса. Именно из-за него до сих пор не определена дата голосования по вопросу. Сообщается, что рабочими датами считаются 22 апреля или 29 апреля. Но ситуация пока остается подвешенной.

Впрочем, в соцсетях уже шутят над установками Кремля и весьма по делу:

- Ты почему не радуешься, поправки в Конституцию же?

- Работы нет.

- Но поправки!

- Коммуналка дорогая.

- ПОПРАВКИ! РАДОСТЬ!

- Медицина ужасная.

- Так, забирайте этого, он не радуется.