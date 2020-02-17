Правительство поддержит финансово проблемные регионы

Сегодня на оперативном совещании кабмина Михаил Мишустин в целях обеспечения сбалансированного регионального развития дал поручение вице-премьерам разработать программы по развитию регионов.

Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Премьер напомнил, что

"одна из главных задач, поставленных президентом, — обеспечение сбалансированного регионального развития".

Проблемы регионов надо знать не по отчетам чиновников

"У нас большая страна, у каждого региона свои особенности. И средства из федерального бюджета необходимо выделять на решение конкретных проблем конкретного региона, максимально учитывая местную специфику", — сказал российский премьер.

И добавил, что изучить эту самую "специфику" можно только "на местах".

Премьер отправил министров "в поля"

"Поручаю вам самим посещать регионы, в первую очередь проблемные, и докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют нашей помощи", — сказал Мишустин.

Строгий контроль над исполнением

Но отпускать выполнение этого поручения на самотек глава правительства не намерен, поэтому в ближайшее время каждый министр должен представить график своих поездок, "чтобы персонально контролировать, как идёт исполнение нацпроектов".