Сегодня на оперативном совещании кабмина Михаил Мишустин в целях обеспечения сбалансированного регионального развития дал поручение вице-премьерам разработать программы по развитию регионов.
Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Премьер напомнил, что
"одна из главных задач, поставленных президентом, — обеспечение сбалансированного регионального развития".
"У нас большая страна, у каждого региона свои особенности. И средства из федерального бюджета необходимо выделять на решение конкретных проблем конкретного региона, максимально учитывая местную специфику", — сказал российский премьер.
И добавил, что изучить эту самую "специфику" можно только "на местах".
"Поручаю вам самим посещать регионы, в первую очередь проблемные, и докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют нашей помощи", — сказал Мишустин.
Но отпускать выполнение этого поручения на самотек глава правительства не намерен, поэтому в ближайшее время каждый министр должен представить график своих поездок, "чтобы персонально контролировать, как идёт исполнение нацпроектов".
"Я сам продолжу поездки по регионам. Чтобы не по бумажным отчётам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день", — заявил Мишустин.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.