Депутат Вострецов раскритиковал Ливию за беззаконие и арест россиян

Депутат Госдумы Сергей Вострецов выводит вопрос незаконного задержания российских социологов в Ливии на правительственный уровень. Он уверен, что пришло время поговорить с бандитами Сарраджа в "более жесткой форме".

В интервью ФАН Вострецов заявил, что именно беззаконие в Ливии повлияло на похищение Максима Шугалея и Самера Суэйфана. По его мнению, в этой стране пока не существует полноценной государственности, несмотря на потуги ПНС убедить мировое сообщество в обратном.

Вострецов также считает, что конфликтующие стороны должны понести ответственность за игнорирование международных обязательств. Как минимум, в дело должна вмешаться ООН, уверен парламентарий.

По его мнению, если бы делом социологов занялись раньше, то сейчас они могли быть уже на свободе. Федоров, в свою очередь, пообещал не дать угаснуть вопросу об их освобождении.

Кроме того, депутат назвал порыв россиян встать на защиту социлогов проявлением консолидации общества. Но подчеркнул, что подобных историй, как с Шугалеем и Суэйфаном, больше быть не должно, а каждый россиянин за рубежом должен чувствовать себя в безопасности.

Вострецов предположил, что в аналогичной ситуации Вашингтон уже бы "бомбил Ливию". Россия до такого не опустится, но она должна требовать от ПНС ответов в "более жесткой форме".