Николай Платошкин раскритиковал предложения Путина

Российский дипломат, политолог и историк Николай Платошкин стал гостем эфира на канале "Жизнь как она есть" и обсудил вместе с ведущим Вадимом Горшениным самые острые и наболевшие темы в политике.

Эксперт поведал в эфире, как он намерен строить социализм в России, если сможет победить на выборах. Лидер движения "За новый социализм" также вспомнил историю России во временной парадигме, порассуждал о пенсиях и раскритиковал предложения президента России Владимира Путина.

"Я за то, чтобы люди пришли и обязательно сказали Путину "нет", что халява кончилась, что мы ему пенсионную реформу не простим, что все попытки завернуть ее в дурацкий фантик под названием конституционные реформы у него не пройдут. Я сделаю все возможное, чтобы мы пришли, чтобы были наблюдатели", — заявил эксперт, подчеркнув, что новыми поправками к Конституции президент хочет не только себя обелить, но и остаться у власти навсегда.

Особо эксперт отметил необходимость социальных реформ и отсутствие существенной помощи семьям с детьми:

"Мы живем в варварской тупой системе капитализма. Социализм — это социальная справедливость, когда мы заботимся о всех членах общества. Один за всех, все за одного. А капитализм — это каждый за себя. И если у вас не хватает денег на детей, то идите под мост и побирайтесь, такова логика капитализма", — посетовал Николай Платошкин.

Об этом и не только — на канале "Жизнь как она есть".